La tassa sui rifiuti è diminuita del 16,5% rispetto a cinque anni fa, grazie a controlli più severi contro l’evasione. Sono stati individuati immobili inesistenti, definiti 'fantasma', che non pagavano la tassa. La riduzione si traduce in un risparmio di circa due mensilità di servizio Amsa per ogni famiglia residente. La diminuzione si riflette nelle bollette inviate ai cittadini, più leggere rispetto al passato.

"In questo mandato la bolletta Tari per ogni milanese si è ridotta di oltre il 16%: è come se ogni famiglia della città, oggi, rispetto a cinque anni fa ricevesse due mesi di servizio Amsa gratis. La riduzione totale del 16,55% delle tariffe nei 5 anni è avvenuta a tappe, anno per anno, partendo dal –4% del 2022 fino al –9,5% del 2025 e al –3% del 2026". È emerso ieri, durante la commissione consiliare congiunta Bilancio e Patrimonio immobiliare e Mobilità, ambiente, verde e animali con al centro le tariffe Tari, la tassa sui rifiuti, 2026. Come si è arrivati alla riduzione? Con la lotta all’evasione. "Il lavoro svolto in questi anni sull’accertamento delle superfici e sul recupero dell’evasione ci consente di ridurre ancora la Tari per le famiglie milanesi ", sottolinea l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tari, tassa più leggera del 16,5%. Calo grazie alla lotta all’evasione. Scovati gli immobili ’fantasma’

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