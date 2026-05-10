Differenziata su Tari giù Raccolta cresciuta del 10% | La tassa sarà più leggera

A Melegnano, il Comune ha annunciato un aumento del 10% nella raccolta differenziata dei rifiuti rispetto all'anno precedente. In conseguenza di questo miglioramento, le tariffe sulla tassa dei rifiuti saranno ridotte del 10%. L'amministrazione comunale ha comunicato questa novità in una nota ufficiale, spiegando che l'incremento nella percentuale di differenziazione dei rifiuti ha portato a una diminuzione dei costi complessivi del servizio.

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Cresce la raccolta differenziata: "Di riflesso, Tari più leggera del 10%", fa sapere il Comune di Melegnano. Ma l’opposizione attacca: "I cittadini non vedono questi risultati. E l’amministrazione comunale limita gli spazi di discussione sui social". Clima frizzante a Melegnano dove, a un anno dall’introduzione di Ecuosacco, Comune e Cem Ambiente hanno ufficializzato i numeri della differenziata, cresciuta di ben 9 punti percentuali negli ultimi 12 mesi: si è passati dal 66,93% al 75,82%. Ancora. Il volume del secco si è ridotto del 35%. Numeri che, stando al Comune, si riflettono sulle bollette a carico degli utenti, con un alleggerimento, già per l’anno in corso, di circa il 10%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Differenziata su, Tari giù. Raccolta cresciuta del 10%: "La tassa sarà più leggera" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rifiuti in Sicilia, il report 2025: Tari sempre più cara e raccolta differenziata fermaABBONATI A DAYITALIANEWS Federconsumatori: “La Sicilia rischia di fallire gli obiettivi europei” Il nuovo report rifiuti 2025 di Federconsumatori... Raccolta differenziata, la mappa dei comuni più ricicloni del LazioLegambiente ha omaggiato i 72 comuni della Regione che vandano una percentuale superiore al 65% di raccolta differenziata.