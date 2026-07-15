Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente sull’A4 vicino a Brescia. L’auto in cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante, provocando un tamponamento a catena immediatamente successivo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Brescia, 15 luglio 2026 – Lo schianto contro un mezzo pesante e l’immediato successivo tamponamento subito da dietro si sono rivelati fatali. Tragedia nella notte sull’A4 nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centr o, in direzione Milano: un ragazzo di 27 anni, residente a Venezia, è morto in seguito al grave incidente stradale. Il tamponamento a catena è avvenuto intorno all’1, quando per cause ancora da chiarire il 27enne avrebbe impattato contro il tir che lo precedeva. Poi l’arrivo e lo schianto di un’altra auto che ha fatto rimanere la vettura del giovane incastrata tra i due mezzi. Invani i soccorsi. L’impatto è stato violentissimo e per il 27enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Tamponamento a catena fatale sull’A4 vicino a Brescia: morto un 27enne veneziano

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