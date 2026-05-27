Un incidente sulla SS49 vicino a Brunico ha provocato un decesso e diversi feriti gravi. L’incidente, avvenuto in mattinata, ha coinvolto tre veicoli, tra cui un minibus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e trasportati in ospedale. La polizia ha delimitato l’area per le indagini e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sulle condizioni dei feriti.

È un bilancio grave, quello che arriva dalla SS49 nei pressi di Brunico, in Alto Adige, dove un incidente ha coinvolto tre veicoli e un minibus. Un morto e diversi feriti gravi, secondo le indiscrezioni. Per il momento la dinamica della tragedia è ancora oggetto di accertamenti. Incidente a Brunico: un morto Alle 9:30 di mercoledì 27 maggio lungo la SS49 all’altezza di Brunico, non lontano dalla galleria San Lorenzo in Alto Adige, un incidente ha coinvolto tre veicoli e un minibus. Il bilancio è gravissimo: un uomo è morto, dieci persone risultano ferite, tre delle quali sarebbero gravi. Il bilancio è ancora in corso di aggiornamento.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente a Brunico sulla SS49, un morto e feriti gravi nel tamponamento a catena: coinvolto un minibus

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