Tamponamento a catena in Val Pusteria | un morto e 10 feriti tre gravi

Un incidente in Val Pusteria ha provocato un morto e dieci feriti, di cui tre in condizioni gravi. Il tamponamento a catena è avvenuto oggi, 27 maggio. Tra i feriti, sette hanno riportato lesioni leggere. La dinamica dell’incidente e le cause sono in fase di accertamento. La vittima è un conducente coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Grave incidente oggi, 27 maggio, in Val Pusteria. Il bilancio è di un conducente morto, tre feriti gravi e altri sette lievi. Stamattina, intorno alle 9.30, è avvenuto un tamponamento a catena lungo la strada statale 49, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). A rimanere coinvolti un minibus che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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