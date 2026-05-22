Nelle ultime settimane si è parlato di una proposta fiscale che prevede un taglio deciso all’Irpef per le fasce di reddito più basse e medie. La proposta, annunciata da un rappresentante politico, mira a rivedere la struttura delle imposte in modo da favorire le famiglie con redditi inferiori e creare un sistema più equo. Il primo intervento, secondo quanto dichiarato, dovrebbe essere adottato entro circa un mese, con l’obiettivo di riformare il sistema fiscale in modo strutturale.

Una nuova modulazione fiscale "nel segno della giustizia sociale e del sostegno alle famiglie ". È la proposta lanciata dalla candidata sindaca Marialina Marcucci, sostenuta da una coalizione di sei liste civiche, che mette nel mirino l’ addizionale comunale Irpef per alleggerire la pressione fiscale sui redditi medio-bassi. "In una situazione economica complessa come quella attuale, i cittadini di Viareggio si trovano a pagare il massimo dell’Irpef comunale senza alcuna progressività, questo nonostante il Comune abbia dichiarato di essere fuori dal dissesto ormai da molti anni", denuncia Marialina Marcucci. "Chi ha meno paga la stessa quota percentuale di chi ha di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’manovra’ di Marcucci. Un taglio netto all’Irpef per redditi bassi e medi: "Primo atto entro un mese"

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