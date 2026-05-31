Il governo sta finalizzando una riforma fiscale che prevede un taglio significativo delle tasse per il ceto medio e una revisione dell'Irpef. La proposta mira a semplificare il sistema e ridurre la pressione fiscale, con un intervento che potrebbe cambiare radicalmente il quadro tributario italiano. La riforma, attesa da decenni, si concentra su una trasformazione strutturale del sistema fiscale del paese.

Il traguardo di una vera e propria rivoluzione fiscale è ormai a un passo. Il governo guidato da Giorgia Meloni si appresta a completare l’iter di una riforma strutturale che l’Italia attendeva da oltre cinquant’anni, scardinando l’approccio punitivo e burocratico del passato. Il prossimo giovedì segnerà un punto di svolta decisivo: il Consiglio dei Ministri approverà in via definitiva il testo unico sulle imposte sui redditi, riducendo la giungla delle norme attuali. A tracciare il bilancio al quotidiano Libero è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che annuncia la drastica semplificazione: «Dagli attuali 444 diversi interventi normativi, passeremo a soli 8 testi unici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fisco, il governo prepara la rivoluzione Irpef e un drastico taglio delle tasse per il ceto medio

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