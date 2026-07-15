Taekwondo i migliori italiani nei ranking mondiali delle categorie olimpiche | Dell’Aquila n1 Alessio n2
Il ranking mondiale delle categorie olimpiche di taekwondo vede in testa l’atleta italiano, che si posiziona al primo posto, seguito da un altro italiano al secondo. La graduatoria riflette le performance recenti dei combattenti italiani, che si sono distinti nelle competizioni internazionali. Manca meno di due anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con la nazionale italiana che si prepara a puntare a risultati ancora più qualificanti.
Tra poco meno di due anni si alzerà il sipario sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028, attesissima rassegna a cinque cerchi in cui l’Italia punterà a migliorare i già splendidi risultati arrivati a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Inutile dire che, in tal senso, il taekwondo azzurro ha serie intenzioni di conquistare più medaglie possibili, affidandosi ai suoi combattenti più importanti. Ma qual è la situazione al momento? A venirci in aiuto è il ranking mondiale delle categorie olimpiche, dove svettano ovviamente i nostri Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. L’oro a Tokyo 2020 al momento si trova in testa alla graduatoria nella -58 kg maschile, con la bellezza di 60. 🔗 Leggi su Oasport.it
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