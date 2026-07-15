Taekwondo i migliori italiani nei ranking mondiali delle categorie olimpiche | Dell’Aquila n1 Alessio n2

Tra poco meno di due anni si alzerà il sipario sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028, attesissima rassegna a cinque cerchi in cui l’Italia punterà a migliorare i già splendidi risultati arrivati a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Inutile dire che, in tal senso, il taekwondo azzurro ha serie intenzioni di conquistare più medaglie possibili, affidandosi ai suoi combattenti più importanti. Ma qual è la situazione al momento? A venirci in aiuto è il ranking mondiale delle categorie olimpiche, dove svettano ovviamente i nostri Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. L’oro a Tokyo 2020 al momento si trova in testa alla graduatoria nella -58 kg maschile, con la bellezza di 60. 🔗 Leggi su Oasport.it

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