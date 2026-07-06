Taekwondo Italia in vetta al ranking con Dell’Aquila e Alessio

Vito Dell'Aquila ha conquistato la prima posizione nel ranking mondiale e olimpico nella categoria -58 kg di taekwondo. La classifica aggiornata vede anche Alessio in posizione elevata, consolidando il ruolo dell’Italia tra le nazioni più forti nel settore. La graduatoria si riferisce alle ultime competizioni ufficiali e rimane in vigore fino ai prossimi aggiornamenti.

Roma, 6 luglio 2026 – Taekwondo, l’Italia è sempre ai piani alti. Vito Dell'Aquila è il nuovo numero 1 al mondo nella categoria -58 kg, sia nel ranking olimpico che in quello mondiale. Secondo Simone Alessio nella categoria olimpica +80 kg e nella +87. En plein al Roma Grand Prix, il campione olimpico di Tokyo 2020 torna in vetta per la prima volta nel nuovo quadriennio olimpico grazie all’oro conquistato nella finale vinta contro il coreano Eunsu Seo davanti al pubblico di casa, lo porta al comando proprio nel momento in cui si apre la fase di qualificazione c he conta per Los Angeles. Il grande evento del Foro Italico ha aperto ufficialmente la corsa verso i Giochi del 2028 e l'aggiornamento di luglio dei ranking consegna all'Italia due atleti ai vertici delle classifiche internazionali del taekwondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Taekwondo, i partecipanti dell’Italia al Grand Prix di Roma: Dell’Aquila e Alessio guidano il gruppo. C’è anche TouiarDue atleti italiani, Dell’Aquila e Alessio, sono i principali rappresentanti della squadra al prossimo Grand Prix di Roma di taekwondo.

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Taekwondo: Italy tops the rankings with Dell'Aquila and AlessioAfter the Rome Grand Prix, Vito (gold) leads the -58 kg category. Simone (silver) leads the +80 and +87 kg rankings. sport.quotidiano.net