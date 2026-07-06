Dopo la terza tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar indossa la maglia gialla nonostante abbia lo stesso tempo di Jonas Vingegaard in classifica generale. La tappa, lunga 195,9 km da Granollers a Les Angles, si è conclusa con entrambi i ciclisti in parità di tempo. Secondo il regolamento, la maglia gialla viene assegnata al corridore con il miglior piazzamento in classifica generale o, in caso di parità, si applicano i criteri stabiliti per definire il leader.

Al termine della terza tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Granollers ed arrivo a Les Angles, dopo 195.9 km, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ed il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) hanno lo stesso tempo in classifica generale. Entrambi hanno completato le prime tre tappe dell’edizione numero 113 del Tour in 8:46’55”: a vestire la maglia gialla di leader della classifica generale, però, è lo sloveno, premiato dal regolamento, che vuole la somma dei piazzamenti come primo criterio dirimente in caso di parità. Pogacar è arrivato terzo nella cronosquadre, secondo ieri e primo oggi, per un totale di 6 nella somma dei piazzamenti, mentre Vingegaard ha vinto la cronosquadre, si è piazzato quarto ieri ed ha chiuso secondo quest’oggi, per un totale di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Tadej Pogacar è in maglia gialla a parità di tempo con Vingegaard: cosa prevede il regolamento

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