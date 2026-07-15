Alfa Romeo ha annunciato il rilancio del marchio, con una nuova vettura prevista entro la fine del 2027 e il ritorno a Melfi. La produzione della nuova auto rappresenta una svolta per il marchio, che si riprende in un segmento di rilievo. L'azienda conferma il suo impegno nel rinnovamento, mantenendo un legame con la tradizione storica. La novità sarà sviluppata come erede del modello Tonale.

Alfa Romeo riparte da Melfi. E sarà una "Nuova" Alfa Romeo. Per il blasonato marchio del gruppo Stellantis, con la novità programmata entro la fine del 2027, si apre ufficialmente un nuovo percorso nel segno della tradizione. Sarà un C-Suv e sostituirà il Tonale. Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis per l’Europa Allargata, ha mostrato solo un particolare del posteriore del nuovo Suv e subito si nota un importante cambio di passo a livello stilistico. “E’ un piccolo dettaglio, ma è il massimo che in questo momento posso condividere”, ha spiegato il manager in occasione del “Tavolo Automotive” che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Alfa Romeo, il rilancio parte dell'erede di Tonale

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2027 Alfa Romeo Giulia - Alfa Romeos EV bet backfires — what went wrong

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