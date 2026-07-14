Il 14 luglio è stata diffusa la prima immagine ufficiale di un nuovo SUV di Alfa Romeo, mostrata da Emanuele Cappellano, responsabile operativo di Stellantis in Europa. La foto rivela un veicolo di segmento C, che potrebbe sostituire o essere l’erede della Tonale. L’annuncio è stato fatto durante un evento organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato all’industria automobilistica.

Alfa Romeo ha mostrato la prima immagine ufficiale del suo prossimo C-SUV. A svelarla, oggi 14 luglio, è stato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, durante il Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un teaser che vale doppio: conferma il nuovo modello e certifica che nascerà in Italia. Cosa mostra la prima foto. L’immagine inquadra il posteriore della vettura, verniciata in un classico rosso Alfa. I dettagli visibili raccontano già parecchio: Piattaforma STLA Medium e motori. Il nuovo modello era già stato annunciato allo Stellantis Investor Day del 21 maggio, nell’ambito del piano industriale Fastlane 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuovo SUV Alfa Romeo: prima foto, sarà l’erede della Tonale?

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