Da settantacinque anni, Alfa Romeo collabora con l’Arma dei Carabinieri, fornendo veicoli che hanno accompagnato momenti importanti della storia italiana. Recentemente, il direttore commerciale ha dichiarato che presto sarà disponibile un nuovo modello di Tonale, progettato per rispondere alle esigenze dell’Arma. Un prodotto che, secondo quanto affermato, rappresenta un legame forte tra l’azienda e le forze dell’ordine.

Settantacinque anni di collaborazione tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri raccontati attraverso le vetture che hanno accompagnato alcune delle fasi più significative della storia italiana. Al Museo Alfa Romeo di Arese è stato presentato il libro “Carabinieri e Alfa Romeo – al servizio del Paese”, alla presenza del comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, del ceo di Alfa Romeo e coo di Maserati, Santo Ficili, e del curatore del Museo di Arese, Lorenzo Ardizio. Durante l’evento è stato inoltre svelato il logo commemorativo del 75° anniversario, simbolo dell’unione tra il Biscione e la Fiamma, emblemi storici delle due istituzioni. La presentazione si è svolta nell’area “Bellezza” del Museo, accanto alla 1900 M “Matta”, prima Alfa Romeo in livrea dell’Arma, e alla Giulia Quadrifoglio oggi utilizzata nei servizi speciali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santo Ficili: "Alfa Romeo e Carabinieri? In una parola amore. A breve un prodotto sul nuovo Tonale che risponde alle esigenze dell'Arma"

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