L’aeroporto internazionale di Benina a Bengasi sta procedendo con il progetto di sviluppo previsto per essere completato entro dicembre 2026. Il progetto include lavori di ampliamento e modernizzazione dell’infrastruttura aeroportuale. La fase attuale prevede avanzamenti nelle opere di costruzione e installazione di nuove strutture. Non sono stati comunicati dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti nel progetto.

Progetto di Sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Benina a Bengasi. ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Benina, situato a Bengasi, si avvicina a un traguardo significativo nel suo piano di sviluppo. Attualmente, la sala internazionale ha completato il 99% dei lavori, mentre le infrastrutture connesse sono al 95%. Questi progressi sono parte del piano del Fondo Libico per lo Sviluppo e la Ricostruzione, sotto la direzione del generale Belqasim Haftar. Secondo un post recente pubblicato sulla pagina Facebook del Fondo, gli interventi in corso non si limitano alla sola sala internazionale. Sono stati previsti anche nuovi edifici dedicati alla polizia aeroportuale, uffici amministrativi e una nuova stazione di rifornimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sviluppo dell’aeroporto di Benina in Libia: completamento previsto per dicembre 2026.

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