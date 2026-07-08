Quarta pista Salvini rilancia lo sviluppo dell’aeroporto | Non rinunciamo a miliardi di investimenti

Il 8 luglio 2026, a Fiumicino, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che l’aeroporto Leonardo da Vinci può e deve crescere. Ha inoltre affermato che non si deve rinunciare a miliardi di investimenti privati previsti per il potenziamento dello scalo. La proposta riguarda la realizzazione di una quarta pista per aumentare la capacità dell’aeroporto.

Fiumicino, 8 luglio 2026 – “Fiumicino può e deve crescere”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rilancia il piano di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci e sottolinea la necessità di non rinunciare a nuovi investimenti privati per il potenziamento dello scalo. Il ministro è intervenuto all’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe, alla presenza del presidente Enac Pierluigi Di Palma e dell’amministratore unico di Enac Servizi Marco Trombetti. L’occasione ha segnato anche l’avvio dello sviluppo della Regional Air Mobility, il progetto promosso da Enac attraverso Enac Servizi per creare una rete nazionale di collegamenti a corto raggio integrata con gli altri sistemi di trasporto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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