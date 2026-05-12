Salvini torna a parlare dell' aeroporto in città | Sviluppo strategico fino al 2035

Il ministro dell'Interno ha commentato nuovamente la situazione dell'aeroporto cittadino, sottolineando che si tratta di un progetto di sviluppo pianificato fino al 2035. Nel frattempo, l'aeroporto di Agrigento è stato inserito nel Piano nazionale degli aeroporti come infrastruttura strategica da potenziare nei prossimi anni. La decisione fa parte di un programma di interventi a lungo termine sull'aeroporto locale.

L'aeroporto di Agrigento entra nel Piano nazionale degli aeroporti come infrastruttura strategica da sviluppare entro il 2035. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione della nuova stazione alta velocità di Frosinone."Oggi abbiamo presentato davanti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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