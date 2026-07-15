Como e Inter "in guerra"? Le indiscrezioni di queste prime settimane di mercato e il "caso Fabregas" di un anno fa, avevano fatto immaginare uno scenario del genere ma la realtà sarebbe ben distante dalle ricostruzioni. A fare luce sui rapporti tra le due società è stato il presidente dei lariani Mirwan Suwarso. Il numero uno indonesiano ha raccontato al podcast Business of Sport il modello Como e ha rivelato alcuni retroscena sul mercato in corso. Uno su tutti, il "patto" stretto coi nerazzurri per Chalobah, a lungo obiettivo di entrambi i club., "Sui media circolava la notizia che eravamo in competizione con un'altra squadra italiana (l'Inter, ndr) per un giocatore britannico, si diceva che sia noi che loro lo volevamo acquistare", racconta Suwarso a Business of Sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Suwarso, Marotta e il patto su Chalobah: "L'ho chiamato e gli ho detto..."

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