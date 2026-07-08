L'Inter e il Como hanno raggiunto un accordo che evita aste per l'acquisto di Chalobah. Il patto tra i dirigenti prevede di non concorrere tra loro per alcuni obiettivi di mercato. Questa intesa coinvolge anche l'alleanza tra i rappresentanti delle due squadre e un intermediario. La decisione è stata presa per facilitare le operazioni di trasferimento e ridurre le trattative competitive tra le parti. Nessun dettaglio riguardo ai termini finanziari o alle modalità di questa collaborazione è stato reso pubblico.

Quella tra Inter e Como sul mercato si è trasformata in una sorta di guerra. tra alleati. Perché svariati obiettivi sono comuni ad entrambe le società ma allo stesso tempo, negli ultimi giorni, si è rafforzato un "patto di non belligeranza" che ha il chiaro obiettivo di non andare ad alimentare inutili aste, derby a colpi di rilanci, inserimenti e scippi vari come già accaduto ai nerazzurri con Palestra qualche settimana fa (anche se ovviamente il Como non c'entrava nulla). Ecco perché proprio nella giornata di ieri Beppe Marotta e Mirwan Suwarso - ufficialmente i due presidenti, ma delegati pure ad essere operativi sul mercato - hanno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Inter, il Como e l'alleanza per Chalobah: niente aste, il patto tra Marotta e Suwarso

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Romano: Il presidente del Como Suwarso ha chiamato Marotta per comunicare la volontà di farsi da parte su Chalobah nel caso in cui l'Inter volesse procedere con il Chelsea. I rapporti tra i due club sono ottimi al di là di possibili sfide di mercato. Il giocat x.com

Contatti Inter-Como, Romano ha fatto il punto: ecco cosa si sono detti i clubFabrizio Romano ha parlato dei contatti che ci sono stati nelle ultime ore tra Inter e Como: ecco le ultime novità. spaziointer.it

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Chalobah, il Como non ci sta e scende in prima linea: chiamata a Marotta!L'asse di mercato tra Inter e Como per Chalobah è sempre più calda. C'è stata una chiamata a Marotta da parte dei lariani. spaziointer.it