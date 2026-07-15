Il presidente del Como ha rivelato di aver chiamato un dirigente di una squadra di calcio per chiedere informazioni sulla disponibilità di un giocatore, Chalobah. La conversazione con il dirigente è avvenuta nel contesto delle trattative di mercato e ha riguardato specificamente la possibilità di ingaggiare il calciatore. Suwarso ha condiviso il retroscena durante un’intervista, spiegando che il contatto è stato effettuato per chiarire le intenzioni dell’altra società riguardo al trasferimento.

di Alberto Petrosilli Suwarso racconta la telefonata con Marotta: il retroscena sulla trattativa per Chalobah. Mirwan Suwarso, presidente del Como, è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata di Business of Sport, affrontando diversi temi legati alla crescita del club e al calciomercato. Nel corso dell’intervista, il dirigente ha raccontato un curioso retroscena che riguarda una telefonata con Beppe Marotta, nata durante una trattativa che coinvolgeva Trevoh Chalobah. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter «Ho chiamato Marotta per evitare inutili aste». Rispondendo alla domanda se ci fossero squadre italiane con cui fosse difficile lavorare sul mercato, Suwarso ha spiegato di preferire un approccio diretto e collaborativo tra dirigenti, raccontando un episodio significativo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Como, Suwarso svela il retroscena con Marotta: «L’ho chiamato per capire se volevano Chalobah»

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