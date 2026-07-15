Sur Lies è un nuovo vodcast dedicato al futuro del vino italiano. Ideato dalla giornalista e divulgatrice enogastronomica Anna Prandoni, il programma è condotto dall’enologo e viticoltore Andrea Moser. Il progetto mira a esplorare come il racconto del vino possa influenzare l’immagine e lo sviluppo del settore in Italia. La serie si rivolge a un pubblico interessato alle tendenze e alle innovazioni nel mondo vinicolo.

Il futuro del vino passa anche dal modo in cui viene raccontato. Con questo obiettivo nasce Sur Lies, il nuovo vodcast ideato dalla giornalista e divulgatrice enogastronomica Anna Prandoni e condotto dall’enologo e viticoltore Andrea Moser. Il progetto si propone di dare voce alle aziende che stanno sperimentando nuovi approcci alla viticoltura e all’enologia, mettendo al centro le persone, le scelte produttive e le idee che stanno contribuendo a ridisegnare il panorama del vino italiano. Ogni episodio porta gli spettatori all’interno di una cantina per seguire il lavoro tra vigneti e barricaie, approfondendo le strategie agronomiche, le tecniche di vinificazione e le visioni imprenditoriali che stanno alla base dei vini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sur Lies, il vodcast che racconta il futuro del vino italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sadeqa Johnson Was Called to Write Historical Fiction | THE WRITE REASONS Episode

Notizie e thread social correlati

Presentate a Verona le otto startup che rivoluzioneranno il futuro del vino italianoA Verona è stato presentato il gruppo di otto startup selezionate per partecipare alla Wine Tech Challenge, un programma di open innovation dedicato...

Nasce Sur lies, storie di vini liberi da pregiudiziUn nuovo progetto chiamato Sur lies si concentra su vini prodotti senza pregiudizi, puntando su scelte consapevoli, sostenibilità e innovazione.

Temi più discussi: Cambiare prospettiva | Nasce Sur lies, storie di vini liberi da pregiudizi; Sur Lies, il vodcast che racconta il futuro del vino italiano; Nasce Sur lies storie di vini liberi da pregiudizi.

Sur Lies, il vodcast che racconta il futuro del vino italianoCondotta dall’enologo e divulgatore trentino Andrea Moser, la serie di video-episodi dà voce alle aziende che stanno sperimentando nuovi modi di approcci alla viticoltura e all’enologia. Ogni puntata ... ilgiornale.it

Cambiare prospettivaNasce Sur lies, storie di vini liberi da pregiudiziParte Sur Lies – Storie di vini liberi dai pregiudizi, il vodcast di Andrea Moser, con la regia di Marco Corso, ideato da Anna Prandoni per Gastronomika, dedicato a chi vuole andare oltre i luoghi com ... linkiesta.it