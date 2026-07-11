Un nuovo progetto chiamato Sur lies si concentra su vini prodotti senza pregiudizi, puntando su scelte consapevoli, sostenibilità e innovazione. L’obiettivo è creare vini che rappresentino un approccio diverso, lontano dalle mode passegere e dalle strategie di mercato tradizionali. La proposta si basa su un metodo che privilegia la ricerca e il rispetto dell’ambiente, con l’intento di offrire un prodotto autentico e libero da influenze esterne.

C’è un vino che sta già raccontando il domani: non è quello delle mode passeggere o delle etichette costruite per inseguire il mercato, ma quello che nasce da scelte consapevoli, ricerca, sostenibilità e coraggio. È da questa idea che prende vita Sur Lies, il nuovo vodcast condotto dall’enologo e viticoltore Andrea Moser, dedicato alle realtà che stanno contribuendo a immaginare il futuro del vino italiano. Ogni puntata conduce il pubblico dentro una cantina per incontrare le persone che la animano, osservare il lavoro tra vigneto e barricaia e approfondire le decisioni produttive che danno forma a vini capaci di interpretare il proprio tempo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nasce Sur lies, storie di vini liberi da pregiudizi

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Nasce Sur Lies, storie di vini liberi dai pregiudizi

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