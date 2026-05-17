Presentate a Verona le otto startup che rivoluzioneranno il futuro del vino italiano

A Verona è stato presentato il gruppo di otto startup selezionate per partecipare alla Wine Tech Challenge, un programma di open innovation dedicato al settore vitivinicolo. L'iniziativa si svolge all’interno del Verona Agrifood Innovation Hub, un centro dedicato all’innovazione nel comparto agricolo e alimentare. Le startup coinvolte propongono soluzioni tecnologiche che riguardano diverse fasi della produzione e distribuzione del vino italiano. L’evento ha riunito rappresentanti di aziende, investitori e professionisti del settore.

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A Verona prende forma un nuovo laboratorio di innovazione per il settore vitivinicolo italiano. Il Verona Agrifood Innovation Hub ha presentato le otto startup selezionate per la Wine Tech Challenge, programma di open innovation nato con l’obiettivo di introdurre tecnologie avanzate lungo tutta. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Otto startup per riscrivere il vino italianoC’è un dato che racconta bene dove sta andando oggi il vino italiano: ottanta candidature arrivate da diversi Paesi, otto progetti selezionati,... Le evocative strutture reticolari di Francesco Damiani presentate in Atelier Voglino a VeronaInaugura il 10 aprile a Verona in Atelier Voglino, Corso Milano 23, l’esposizione a fior di pelle dedicata alla ricerca artistica di Francesco... VERONA - L'operazione contro il riciclaggio transnazionale, coordinata dalla Procura di Verona, ha portato al fermo di due cittadini vicentini e al sequestro di 6 kg d'oro, di oltre 1 milione di euro in contanti, nonché a immobili, autovetture e conti correnti per un x.com Presentate a Verona le case del Made in ItalyUna cartina dell’Italia, una ventina di tappe, sono le case del Made in Italy. Da Bolzano a Palermo una rete di uffici periferici del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, punti di ... rainews.it Scrittura legale di uno studio legale italiano riguardo a una relazione sulla mia esperienza su Reddit - Südwind reddit Paralimpiadi, presentate a Venezia le cerimonie di apertura e chiusuraSi parte venerdì 6 marzo all'Arena di Verona: in una cornice che intreccia storia e contemporaneità, lo spettacolo darà il benvenuto alle delegazioni provenienti da tutto il mondo. Al centro la ... rainews.it