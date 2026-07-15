Supplenze GPS 2026 Quattrocchi | Preferenza non significa sede Come scegliere tra COI COE spezzoni e posto orario

Con l’apertura delle 150 preferenze GPS per il 2026, si sono sollevati dubbi sulla distinzione tra preferenze e sede. Tra i punti di confusione ci sono le scelte tra cattedre interne, cattedre orario esterne, spezzoni e nuovi posti orario. La discussione si concentra su come orientarsi tra queste opzioni, senza che la preferenza scelta equivalga automaticamente alla sede di assegnazione.

Con l'apertura della procedura per le 150 preferenze GPS, uno dei temi che genera più dubbi riguarda la scelta tra cattedre interne, cattedre orario esterne, spezzoni e nuovi posti orario. Per compilare correttamente la domanda è infatti necessario conoscere le differenze tra le varie tipologie di incarico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione

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