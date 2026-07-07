Contratto scuola arretrati anche sulle ore eccedenti? Distinzione tra supplenze brevi e spezzoni orario

L’entrata in vigore della parte economica del CCNL Scuola 2025-2027 solleva interrogativi anche sul trattamento delle ore eccedenti svolte dai docenti. Durante Question Time su Orizzonte Scuola TV, Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, ha distinto tra le diverse tipologie di ore aggiuntive, spiegando che non tutte sembrano destinate a beneficiare della rivalutazione economica. Rispondendo a un quesito sui possibili arretrati relativi alle ore eccedenti svolte nel 2025 e nel 2026, Cavallini ha osservato che occorre distinguere tra le varie fattispecie. “Le ore eccedenti vengono calcolate sullo stipendio tabellare e quindi verrebbe spontaneo pensare che, aumentando lo stipendio, debbano aumentare anche loro”, ha premesso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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