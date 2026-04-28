Maxi frode fiscale e appalti illeciti | sequestro da 30 milioni Indagati in 29 sistema da 166 milioni di euro

Gli inquirenti hanno sequestrato 30 milioni di euro in un’operazione che riguarda una maxi frode fiscale e appalti illeciti. Sono 29 le persone indagate in un’indagine che ha accertato un sistema complesso capace di movimentare circa 166 milioni di euro. Le accuse si concentrano su un meccanismo organizzato, ritenuto in grado di eludere le norme fiscali e del lavoro.

Sotto la lente della Procura di Napoli Nord il polo della grande distribuzione: cooperative “serbatoio” di manodopera per aggirare Iva e contratti Un sistema articolato e strutturato, capace di muovere numeri enormi e di aggirare, secondo gli inquirenti, le regole fiscali e del lavoro. È quanto emerso da una vasta indagine della Guardia di Finanza di Napoli che ha portato al sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su frode fiscale e appalti illeciti di manodopera nel settore della grande distribuzione organizzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria partenopeo, il sistema si fondava sull’utilizzo sistematico di cooperative ritenute fittizie o comunque prive di reale autonomia imprenditoriale.🔗 Leggi su Casertanews.it

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