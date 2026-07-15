SummerSlam 2026 | Quando il Piano Sicuro Smette di Essere Sicuro

SummerSlam 2026 si svolgerà all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis il 1° e 2 agosto, con una capacità massima di 67.000 posti. La prima giornata si terrà il 1° agosto, seguita dalla seconda il giorno successivo. Lo stadio ospita eventi di grandi dimensioni e si trova nel centro della città. La vendita dei biglietti è già iniziata. Nessun dettaglio è stato comunicato su eventuali modifiche alle misure di sicurezza o restrizioni durante l’evento.

Partiamo dai numeri, perché questa volta i numeri sono la storia. SummerSlam 2026 si terrà all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis il 1° e 2 agosto. Lo stadio può contenere fino a 67.000 persone per notte. Al momento, la notte del sabato ha venduto 22.069 biglietti. La domenica 23.809. Un terzo della capienza per ciascuna serata, a tre settimane dall’evento. Per confronto, l’anno scorso SummerSlam al MetLife Stadium del New Jersey aveva venduto 53.161 biglietti il sabato e 60.561 la domenica, per un totale combinato di 113.722. La caduta è verticale. Non è un rallentamento. È un collasso. La WWE ha già lanciato una promozione con il 25% di sconto sui biglietti, con un prezzo minimo di 84 dollari per entrare — senza contare le fee di Ticketmaster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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