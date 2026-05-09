Sasso di Castalda | 100mila euro per il nuovo piano verde e sicuro

A Sasso di Castalda un investimento di 100.000 euro è stato destinato a un nuovo piano volto a migliorare la sicurezza e l'ambiente del borgo. Il progetto prevede la rimozione di alcune specie invasive per garantire spazi più sicuri ai cittadini. Inoltre, il piano mira a ridisegnare il volto del centro storico attraverso interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

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