Sasso di Castalda | 100mila euro per il nuovo piano verde e sicuro
A Sasso di Castalda un investimento di 100.000 euro è stato destinato a un nuovo piano volto a migliorare la sicurezza e l'ambiente del borgo. Il progetto prevede la rimozione di alcune specie invasive per garantire spazi più sicuri ai cittadini. Inoltre, il piano mira a ridisegnare il volto del centro storico attraverso interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
? Punti chiave Quali specie invasive verranno rimosse per garantire la sicurezza dei cittadini?. Come cambierà il volto del borgo con il nuovo piano verde?. Perché la densità degli alberi attuali rappresenta un rischio per i residenti?. Cosa significa concretamente il modello Sasso Pure Experience per il territorio?.? In Breve Investimento di 99.993,94 euro approvato con determinazione dirigenziale il 26 settembre 2025.. Rimozione specie invasive Robinia pseudoacacia e piantumazione nuove latifoglie a foglia larga.. Intervento vincolato al principio europeo DNSH e al Programma Basilicata Green 2021-2027.. Creazione corridoi biologici REL per collegare centro abitato e aree protette limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu
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