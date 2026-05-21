Elezioni Cecere presenta un piano in quattro punti per la sicurezza | Si è liberi solo quando ci si sente al sicuro
Il candidato sindaco della lista civica Capodrise Libera ha annunciato un piano in quattro punti dedicato alla sicurezza urbana. Tra le priorità, la lotta alla microcriminalità, al vandalismo e alle attività notturne perché, secondo le sue parole, si è liberi solo quando ci si sente al sicuro. Il progetto mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a implementare misure volte a prevenire comportamenti illeciti nel territorio. La proposta è al centro del suo programma elettorale, con particolare attenzione alla tutela degli abitanti.
Il tema della sicurezza urbana è centrale nel programma di Nicola Cecere, candidato sindaco della lista civica Capodrise Libera: “A Capodrise la microcriminalità, il vandalismo e le scorribande notturne non saranno tollerati”.Cecere ricorda gli episodi concreti che hanno colpito la comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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