Un sub è deceduto durante un’immersione nell’Area marina protetta di Punta Campanella, tra Sorrento e Massa Lubrense. Si ipotizza che possa essere stato colpito da un’elica. La giornata, inizialmente tranquilla, si è conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita del sub. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Quella che doveva essere una tranquilla giornata nelle acque dell’ Area marina protetta di Punta Campanella, tra Sorrento e Massa Lubrense, in provincia di Napoli, si è trasformata in una tragedia. Domenica scorsa, durante un’immersione, il 54enne Luigi Belardo ha perso la vita. Dopo essersi tuffato insieme agli altri componenti della sua comitiva e sotto la guida di un diving di Castellammare di Stabia, non è più riemerso: il suo corpo ormai senza vita è stato rinvenuto solo due ore dopo l’allarme. Il 54enne, originario di Casandrino (NA), risiedeva da anni a San Pietro in Trento, dove lavorava come operaio. Belardo lascia la moglie e i fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sub muore durante un’immersione. Forse è stato colpito da un’elica

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