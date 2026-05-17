Una giornata dedicata alle immersioni si è conclusa in modo tragico nell’isola d’Elba. Un sub di 61 anni, residente in provincia di Biella e appassionato di mare, ha perso la vita mentre era sotto acqua nel tentativo di ottenere il brevetto. La sua morte è avvenuta durante le attività di immersione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvargli la vita.

Una giornata dedicata alla passione per il mare si è trasformata in tragedia. Luana Siviero, 61 anni residente a Ronco, nel biellese e sub per passione, è morta nelle acque all'isola d'Elba facendo immersioni. Fra le cause si ipotizza un malore. A Porto Azzurro, luogo della tragedia, sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso della Regione Toscana, ma i prolungati tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili. La donna, dipendente dell'ospedale di Biella, era arrivata all'Elba nei giorni scorsi per partecipare a un'escursione sottomarina organizzata da un diving center. Siviero faceva parte di un gruppo e stava effettuando l'immersione quando ha accusato il malore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elba, sub 61enne muore durante immersione per conseguire il brevetto

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