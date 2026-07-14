Un uomo di 64 anni è morto durante un’immersione in Puglia. Era in mare per praticare il suo hobby preferito, ma ha accusato un malore mentre era sott’acqua e non è sopravvissuto. La vittima aveva deciso di immergersi per esplorare i fondali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte è stata causata da un malore improvviso durante l’attività subacquea.

Porto San Giorgio, 14 luglio 2026 - Era andato in mare per fare quello che amava di più: immergersi ed esplorare i fondali. Questa volta però quel mare tanto amato lo ha tradito e, durante l’immersione, è morto a causa di un malore. A perdere la vita è stato Roberto Sollini, 64 anni, di Porto San Giorgio. L’uomo, molto conosciuto in tutto il territorio, si trovava a Lecce, dove la famiglia ha una casa, e stava facendo un’immersione. Appassionato ed esperto, Roberto sembra sia stato colpito, da un infarto proprio mentre si trovava sott’acqua. L’allarme lanciato dagli amici che non l’avevano visto tornare. Gli amici, in serata, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore durante immersione in Puglia: addio a Roberto Sollini, 64 anni

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