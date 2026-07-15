Studio legale del futuro | come Basile & Partners unisce squadra specializzazione e consulenza preventiva

Da tpi.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo studio legale ha aperto le sue porte con un approccio diverso, puntando su una squadra unita, specializzata e orientata alla consulenza preventiva. L’ufficio si presenta con ambienti moderni e spazi condivisi, dove i professionisti collaborano strettamente tra loro. L’obiettivo è offrire servizi più integrati e proattivi, contrastando l’immagine tradizionale dell’avvocato isolato tra pile di documenti e libri.

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C’è un’immagine dell’avvocatura italiana che appartiene ancora all’immaginario collettivo, quella del professionista solitario, circondato da codici e faldoni, custode di un sapere autorevole ma spesso distante dai cambiamenti della società. Eppure, mentre economia, tecnologia e relazioni sociali accelerano la propria evoluzione, anche il diritto è chiamato a ripensare forme, linguaggi e modelli organizzativi. È in questa trasformazione che si inserisce l’esperienza dello Studio Basile & Partners, realtà nata nel 2019 a Benevento e oggi riconosciuta a livello nazionale per un approccio che unisce specializzazione, lavoro di squadra e attenzione alla dimensione umana delle controversie. 🔗 Leggi su Tpi.it

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