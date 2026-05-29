Andrea Sempio ha deciso di non partecipare alla consulenza psichiatrica richiesta dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. Il suo avvocato ha spiegato che si tratta di una consulenza di parte e ha annunciato il rifiuto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state fornite ulteriori motivazioni. La vicenda giudiziaria prosegue senza la collaborazione di Sempio in questa fase.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica disposta nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. A rendere pubblica la decisione è l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio, intervenuto nel corso della trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4. Il legale ha chiarito la posizione del suo assistito con parole nette, escludendo qualsiasi forma di collaborazione con i consulenti incaricati dagli inquirenti e motivando la scelta con una precisa obiezione di natura giuridica e procedurale. Cataliotti ha spiegato che la difesa non intende prestare il fianco a quello che definisce un accertamento di parte. «Non è una perizia, ma è ancora una volta una consulenza di parte », ha dichiarato il legale, sottolineando come la distinzione tra i due istituti non sia affatto secondaria sul piano tecnico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio rifiuta la consulenza psichiatrica. Il legale: “È una consulenza di parte”

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