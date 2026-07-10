Il ritorno della Locanda San Pietro Comunicazione a Barabino & Partners
La Locanda San Pietro ha annunciato il ritorno, affidando la comunicazione a Barabino & Partners. La storica struttura, situata nel centro di Porto Venere, patrimonio UNESCO, risale al 1928. La decisione di coinvolgere l’agenzia segna un passo importante per il rilancio del brand, che si trova nel cuore del Parco Naturale. La locanda, simbolo di tradizione, riprende così la sua presenza pubblica con una strategia di comunicazione rinnovata.
Locanda San Pietro ha scelto Barabino & Partners come advisor per la comunicazione. Si tratta di un brand storico, coniato nel 1928 per una realtà che sorge nel cuore di Porto Venere, patrimonio Unesco e parte del Parco Naturale. In pieno stile Art Déco, è stata per anni meta di “buon passaggio” di artisti internazionali e viaggiatori da tutto il mondo, vera testimone della vita sociale del territorio e del paese. Dopo oltre trent’anni di inattività, oggi Locanda San Pietro è in fase di restituzione al pubblico, attraverso un importante intervento di recupero e restauro conservativo. Il progetto prevede a breve la riapertura del noto ristorante che avrà posti a sedere indoor e outdoor, oltre a suite e camere dotate di ogni comfort. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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