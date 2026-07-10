Locanda San Pietro ha scelto Barabino & Partners come advisor per la comunicazione. Si tratta di un brand storico, coniato nel 1928 per una realtà che sorge nel cuore di Porto Venere, patrimonio Unesco e parte del Parco Naturale. In pieno stile Art Déco, è stata per anni meta di “buon passaggio” di artisti internazionali e viaggiatori da tutto il mondo, vera testimone della vita sociale del territorio e del paese. Dopo oltre trent’anni di inattività, oggi Locanda San Pietro è in fase di restituzione al pubblico, attraverso un importante intervento di recupero e restauro conservativo. Il progetto prevede a breve la riapertura del noto ristorante che avrà posti a sedere indoor e outdoor, oltre a suite e camere dotate di ogni comfort. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno della Locanda San Pietro. Comunicazione a Barabino & Partners

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