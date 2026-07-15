Studente Erasmus morto a Genova | il CNDDU chiede più tutele per la mobilità degli studenti

Notizia in breve

Un giovane studente Erasmus di 24 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Genova. La notizia ha portato alla richiesta di maggiori tutele per la mobilità studentesca da parte del CNDDU. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze. La comunità accademica si è detta sconvolta dalla perdita.