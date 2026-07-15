Studente Erasmus morto a Genova | il CNDDU chiede più tutele per la mobilità degli studenti

Da scuolalink.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane studente Erasmus di 24 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Genova. La notizia ha portato alla richiesta di maggiori tutele per la mobilità studentesca da parte del CNDDU. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze. La comunità accademica si è detta sconvolta dalla perdita.

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La morte di un giovane studente Erasmus di ventiquattro anni, trovato senza vita nell'appartamento in cui viveva a Genova, tocca corde che vanno oltre la cronaca. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani chiede di guardare a questa vicenda come a un segnale per le istituzioni educative. La mobilità internazionale è una conquista, ma porta con sé una domanda precisa sulla tutela offerta a chi cresce lontano dalla propria famiglia.Una tragedia che interpella le istituzioniIl CNDDU ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giovane francese, ospite del programma Erasmus+. Mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per chiarire le cause del decesso, l'associazione invita a non fermarsi al dato di cronaca. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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