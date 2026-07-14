Genova studente francese Erasmus trovato morto sul letto

Un giovane studente francese in Erasmus è stato trovato morto nel suo letto a Genova, intorno alle 11 di questa mattina. Il corpo è stato scoperto da un collega di università. Le autorità stanno verificando le cause del decesso, ma al momento non ci sono dettagli aggiuntivi sulle circostanze. La polizia ha avviato le indagini e sta ascoltando eventuali testimoni.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 11 da parte di un collega di università. Il giovane, in città per l’Erasmus, secondo le prime informazioni, si trovava a letto. Ieri sera avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggio addormentandosi con i vestiti addosso. Lì, probabilmente per un malore, è morto. A nulla sono serviti i soccorsi di 118, intervenuto con l’automedica, e Croce Verde genovese. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Le indagini sono effettuate dai carabinieri e coordinati dalla pm Paola Crispo, che ha aperto un fascicolo. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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