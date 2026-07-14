Genova studente francese in Erasmus trovato morto nel letto | indagano i carabinieri

Uno studente francese di 24 anni, in Erasmus a Genova, è stato trovato morto nel suo letto questa mattina in via Gramsci. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha causato sconcerto nel centro storico della città. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La salma è stata messa a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti.

Una tragedia ha sconvolto il centro storico diGenova. Questa mattina, invia Gramsci, uno studente francese di 24 anni, in Erasmus nel capoluogo ligure, è stato trovato morto nel suo letto. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle11da parte di un collega di università. Ieri sera avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggioaddormentandosi con i vestiti addosso.Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza quindi l’ipotesi più accreditata è che a causarne la morte sia stato unmalorenel sonno. I soccorsi del 118, intervenuti con l’automedica, e della Croce verde genovese non sono serviti a nulla: non si è potuto fare altro che constatare ildecesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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