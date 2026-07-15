L’India ha sviluppato uno dei più grandi sistemi di pagamenti digitali al mondo, mentre in Europa si discutono proposte come l’Euro Digitale, l’autonomia strategica e la lotta all’evasione fiscale. La differenza principale riguarda il livello di implementazione: l’India ha già adottato un sistema diffuso e funzionante, mentre l’Europa è ancora in fase di discussione e sviluppo di nuove soluzioni digitali.

L’Europa discute di Euro Digitale, autonomia strategica e riduzione dell’evasione fiscale. L’India, invece, ha già costruito uno dei più grandi sistemi di pagamenti digitali al mondo. Si chiama Unified Payments Interface (UPI) ed è un’infrastruttura pubblica che ha rivoluzionato il modo in cui oltre un miliardo di persone trasferiscono denaro, pagano beni e servizi e interagiscono con il sistema bancario. Un modello che sta attirando l’attenzione di governi, banche centrali e operatori finanziari e che offre diversi spunti di riflessione anche per l’Italia e per l’Unione Europea. Oggi l’India rappresenta quasi la metà di tutte le transazioni digitali istantanee effettuate nel mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’India rivoluziona i pagamenti digitali: la lezione per l’Europa

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Indias Quiet AI Revolution Open-source AI powering big Indian firms | Mentor Sandy - Billion Hopes

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