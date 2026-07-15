STORIE D’ERESIA di Autori Vari | recensione
Dopo nove romanzi che avevano costruito le fondamenta dell’Eresia di Horus, Black Library decide di fermarsi per un momento e guardare ai margini della guerra. Storie d’Eresia rappresenta la prima antologia dell’intera saga e, ancora oggi, conserva un ruolo particolare all’interno della serie. Non cerca infatti di far avanzare la trama principale, ma di allargare l’orizzonte dell’universo narrativo, mostrando eventi, personaggi e prospettive che fino a quel momento erano rimasti sullo sfondo. È un volume che si legge quasi come una raccolta di finestre aperte sul XXXI millennio: alcune spalancate su futuri archi narrativi, altre capaci di regalare momenti memorabili anche in poche decine di pagine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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