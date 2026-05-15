Storie Parallele la recensione | Farhadi a Parigi tra voyeurismo finzione

Da cinemaserietv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’attuale scena cinematografica internazionale, nessuno come Asghar Farhadi riesce a creare storie complesse, dove ogni personaggio si trova a confrontarsi con dilemmi morali e conseguenze difficili da evitare. La sua capacità di intrecciare finzioni e realtà, spesso ambientate in ambienti domestici o sociali, porta lo spettatore a riflettere sulle sfumature delle decisioni umane. La sua ultima opera, presentata a Parigi, si inserisce in questa tradizione, offrendo un ritratto vivo di situazioni intricate e di personaggi che agiscono in modo contraddittorio.

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Nessuno nell’attuale panorama cinematografico internazionale riesce come Asghar Farhadi a costruire situazioni in cui ogni personaggio ha contemporaneamente torto e ragione, in cui non esiste una scelta che non comporti un prezzo da pagare. Ed è proprio questo meccanismo, così riconoscibile e così suo, a funzionare anche in Storie Parallele (Histoires parallèles), il suo secondo film francese dopo Il passato del 2013 e terza incursione fuori dall’Iran dopo Tutti lo sanno. Il film ruota intorno a Sylvie ( Isabelle Huppert), scrittrice di una certa età in crisi creativa che osserva dal telescopio i vicini del palazzo di fronte, trasformando le loro vite in materia narrativa per il suo nuovo romanzo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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