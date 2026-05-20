C’è un momento, nelle grandi saghe, in cui tutto cambia davvero. Non perché esplodano le battaglie o perché il conflitto diventi più vasto, ma perché qualcosa si incrina dentro i personaggi. Falsi dei è esattamente questo momento per l’Eresia di Horus. Dopo l’impatto iniziale de L’ascesa di Horus, Graham McNeill prende in mano la storia senza spezzarne il ritmo, anzi, rafforzando la sensazione di trovarsi davanti a un’unica, enorme epopea costruita con una coerenza sorprendente. Il romanzo ha il peso dei passaggi decisivi. Qui l’Imperium smette di sembrare invincibile e inizia lentamente a divorarsi dall’interno. È un libro fatto di sospetti, influenze sottili, ambiguità morali e fedeltà messe alla prova. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Falsi dei. L’eresia mette radici di Graham McNeill: recensione

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