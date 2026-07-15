Stones gioca la semifinale dei Mondiali da disoccupato | non ha ancora una squadra dopo il City

Durante i Mondiali, il difensore inglese ha partecipato alle partite con la maglia della nazionale senza essere sotto contratto con nessuna squadra. Attualmente, è svincolato e non ha firmato con nessun club per la prossima stagione. La sua presenza in campo si è concentrata esclusivamente sulla competizione internazionale, senza legami contrattuali con club di livello.

Stones è diventato uno dei punti di forza dell'Inghilterra ai Mondiali, ma sta giocando senza un contratto: è svincolato e non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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