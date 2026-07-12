Aliou ha attirato l’attenzione degli scout NBA grazie alla sua efficacia difensiva. Diarra ha realizzato una schiacciata da highlight durante la Summer League. Casarin, ancora senza minuti ufficiali, non ha ancora messo in mostra le sue capacità. Dopo le qualificazioni mondiali, il giocatore maliano ha vissuto un periodo di grande forma. La dirigenza sta lavorando per completare la rosa della prossima stagione, mentre alcuni tifosi vivono un’estate molto attiva.

Mentre la dirigenza continua a lavorare per completare il mosaico della Virtus che verrà, c’è già una parte del mondo bianconero che sta vivendo un’estate tutt’altro che sedentaria. Se a Bologna i riflettori sono puntati sui prossimi innesti, dall’altra parte dell’oceano due giocatori già legati alla V nera stanno cercando di ritagliarsi spazio sul palcoscenico della Nba Summer League. A Las Vegas, nella celebre ’Città del peccato’, sono impegnati Davide Casarin e Aliou Diarra. Due percorsi diversi, ma accomunati dalla voglia di crescere e di arrivare a Bologna con un bagaglio di esperienza ancora più ricco. Casarin veste la maglia degli Houston Rockets. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Aliou ha impressionato gli scout Nba per la capacità che ha di incidere soprattutto in difesa. Ancora al palo, per il momento, l’azzurro Casarin. Diarra, una schiacciata da ’highlight’ della Summer League. Dopo le qualificazioni mondiali, il periodo d’oro del maliano

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