La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si giocherà domenica 12 luglio. La partita si terrà alle ore 20:00 sul campo designato, con l’obiettivo di qualificarsi alla finale prevista per il 19 luglio. La sfida si svolgerà in un’arena ancora da definire, e coinvolgerà le due nazionali che si sono qualificate attraverso le fasi precedenti del torneo.

Sarà Francia-Spagna la prima semifinale dei Mondiali 2026. Ecco quando si giocherà il big match che assegna un posto per la finalissima di domenica 19 luglio E’ il Mondiale di Mikel Merino. Dopo aver segnato il gol decisivo, da subentrato, contro il Portogallo agli ottavi, il centrocampista iberico si è ripetuto nella vittoria per 2-1 contro il Belgio ai quarti. Suo il tap in decisivo all’89’ su una corta respinta del portiere Senne Lemmens, subentrato all’infortunato Courtois. – calciomercato.it (foto Ansa) Un gol che ha riportato la Spagna alla s emifinale di un Mondiale dopo ben 16 anni. L’ultima, la Roja l’ha disputata nel 2010 nell’edizione vinta, in Sudafrica, contro l’Olanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calciomercato.it - Francia-Spagna, quando si gioca la semifinale dei Mondiali: segnatevi data e orario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho deciso: ecco chi andrà in semifinale al Mondiale!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Argentina-Capo Verde, quando si gioca il sedicesimo di finale più inatteso dei Mondiali: la data e l’orario della partita

Quando si gioca Cobolli-Arnaldi, semifinale al Roland Garros? Data, orario, come vederla in tv e streamingFlavio Cobolli si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta in carriera questa fase di uno Slam.

Temi più discussi: La Francia è in semifinale ai Mondiali; Allarme Oms: Si toccheranno i 43°. In Spagna, Francia e Portogallo è già emergenza roghi; Elettricità, l’Italia paga quasi il doppio di Francia e Spagna: pesa la dipendenza dal gas; Francia, Spagna, Irlanda e Paesi Bassi non hanno recepito la Nis2. La Commissione UE chiama la Corte di Giustizia.

@filippomricci: Sicuramente la #Spagna può essere l'anti #Francia anche se al momento questa è superiore. Quando sono partito per l'America, la Spagna era tutta incerottata e doveva crescere nel #Mondiale: lo sta facendo, migliora ad ogni partita x.com

Francia-Spagna è la prima semifinale dei MondialiLa Spagna ha battuto per 2-1 il Belgio nel secondo quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio: giocherà contro la Francia nella semifinale che si giocherà a Dallas, in Texas, il 14 luglio (decis ... ilpost.it

3.500 km A PIEDI dalla Spagna all'Italia, scambiando ritratti per cibo e alloggio. Cerco consigli da fotografi documentaristi/itineranti. reddit

Pagina 2 | Spagna-Francia Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streamingScopri tutto sulla partita valida per le semifinali: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte dei due ct Spagna e Francia si giocano l'accesso alla finale di Euro ... corrieredellosport.it