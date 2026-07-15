Steward per eventi Tutti i bandi aperti
Sono stati pubblicati cinque bandi per steward a eventi di alto profilo a Lajatico e Forte dei Marmi. Gli incarichi a Lajatico si svolgeranno il 23, 25 e 27 luglio, con disponibilità totale richiesta, e prevedono un rimborso benzina. A Forte dei Marmi, ci sono cinque posizioni riservate a uomini, con date il 23, 25 e 27 luglio, e orario di inizio alle 15 del 23 luglio. Le selezioni sono aperte e i dettagli sono disponibili online.
5 STEWARD EVENTO HIGH PROFILE LAJATICO + FORTE DEI MARMI Con rimborso benzina AR 5 STEWARD (UOMINI) 23 + 25 + 27 luglio solo disponibilità totale. Lajatico - giov 23 + sab 25 luglio orario 23 luglio: 15.00 - 00.00, orario 25 luglio: 16.30 - 00.00 con pausa; Forte dei marmi - lunedi 27 luglio orario: 15.30 - 1.30 con pausa. Outfit fornito dall’agenzia. Per candidature inviare mail a [email protected] STEWARD – FORTE DEI MARMI PromoHostess seleziona Steward per attività promozionale di street marketing per noto brand di cosmesi. Mansioni di ingaggio attivo con obiettivo drive to store. Date: 17 e 18 luglio dalle 10 alle 19. Esperienza in attività simili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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