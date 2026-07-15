steward per eventi tutti i bandi aperti

Notizia in breve

Sono stati pubblicati cinque bandi per steward a eventi di alto profilo a Lajatico e Forte dei Marmi. Gli incarichi a Lajatico si svolgeranno il 23, 25 e 27 luglio, con disponibilità totale richiesta, e prevedono un rimborso benzina. A Forte dei Marmi, ci sono cinque posizioni riservate a uomini, con date il 23, 25 e 27 luglio, e orario di inizio alle 15 del 23 luglio. Le selezioni sono aperte e i dettagli sono disponibili online.