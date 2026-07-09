Terracina Legambiente in campo per le tartarughe marine | eventi aperti a tutti tra luglio e agosto

Notizia in breve

A Terracina, Legambiente organizza eventi tra luglio e agosto dedicati alla tutela delle tartarughe marine. Le iniziative includono incontri, attività educative e momenti di sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza. Le attività sono aperte a tutti e mirano a promuovere la conoscenza e la protezione delle tartarughe nel tratto di mare locale. Le date e i dettagli degli eventi saranno comunicati prossimamente.