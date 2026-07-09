Terracina Legambiente in campo per le tartarughe marine | eventi aperti a tutti tra luglio e agosto
A Terracina, Legambiente organizza eventi tra luglio e agosto dedicati alla tutela delle tartarughe marine. Le iniziative includono incontri, attività educative e momenti di sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza. Le attività sono aperte a tutti e mirano a promuovere la conoscenza e la protezione delle tartarughe nel tratto di mare locale. Le date e i dettagli degli eventi saranno comunicati prossimamente.
Terracina, luglio 2026 – Un’estate dedicata alla tutela delle tartarughe marine, con incontri, attività educative e momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza. È il programma promosso da Legambiente a Terracina per i mesi di luglio e agosto 2026, con una serie di appuntamenti rivolti a famiglie, bambini e cittadini interessati alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Gli eventi, tutti gratuiti e aperti al pubblico, si inseriscono nel percorso di educazione ambientale e protezione dei nidi di tartaruga marina, con il coinvolgimento di amministratori, ricercatori, volontari e operatori impegnati sul territorio. Il calendario si apre il 10 luglio con “Discovering Sea Turtles”, in programma allo stabilimento Hotel Anna, in via Terracina, dalle ore 10 alle 14. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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