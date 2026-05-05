Spiagge libere attrezzate bandi aperti per affidare ex Pitì Odessa e Cavallino

Il Comune di Sarzana ha pubblicato un bando di gara per affidare in sub-concessione tre zone di spiagge libere attrezzate. La procedura, aperta dal 30 aprile, riguarda i lotti di ex Pitì, Odessa e Cavallino e si concluderà il 31 dicembre 2029. L'obiettivo è assegnare la gestione di queste aree destinati a servizi balneari aperti al pubblico.

Sarzana (La Spezia), 5 maggio 2026 – Lo scorso 30 aprile il Comune di Sarzana ha indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica volta ad affidare in sub-concessione, sino al 31 dicembre del 2029, tre lotti di arenile destinati a spiaggia libera attrezzata. Si tratta più precisamente del lotto 1A (ex Cavallino), tra gli ex bagni Turbina e Margot, del lotto 2A (ex Pitì), tra Margot e il primo tratto di spiaggia libera verso la passeggiata e dell’ex Odessa (lotto 3A), tra gli ex bagni Roma e Alfa Diana. Garantire una gestione continuativa di quelle che sono sempre state individuate come libere-attrezzate già a partire da questa stagione balneare, il tutto in linea con le tempistiche del riassetto complessivo del demanio marittimo: questo l’obiettivo che si è prefisso l’amministrazione Ponzanelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiagge libere attrezzate, bandi aperti per affidare ex Pitì, Odessa e Cavallino Notizie correlate Spiagge libere più pulite e attrezzate: ecco due bandi per la stagione estivaSpiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Spiagge e concessioni. Scadenza prorogata per le libere attrezzateGestione delle spiagge libere attrezzate prorogata fino alla fine dell’anno in attesa dei bandi di gara, ma anche l’avvio delle pratiche finalizzate... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spiagge libere attrezzate, bandi aperti per affidare ex Pitì, Odessa e Cavallino; Spiagge, ecco i bandi per Marinella: Momento storico per il litorale; Concessioni a Marinella: gara per tre spiagge libere attrezzate; Lerici, al via indagine di mercato per l’affidamento della spiaggia libera attrezzata della Venere 1 più 2. Spiagge libere attrezzate, bandi aperti per affidare ex Pitì, Odessa e CavallinoSarzana (La Spezia), 5 maggio 2026 – Lo scorso 30 aprile il Comune di Sarzana ha indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica volta ad affidare in sub-concessione, sino al 31 dicembre del 2029, tr ... lanazione.it Spiagge, ecco i bandi per Marinella: Momento storico per il litoraleSarzana – Il bando per le concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari di Marinella è stato lanciato ieri mattina dal Comune di Sarzana, con tre giorni di anticipo rispetto alla sentenza ... ilsecoloxix.it Firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026 a Fiumicino: regole, sicurezza, divieti, ambiente, stabilimenti, spiagge libere e novità per bagnanti e operatori https://canaledieci.it/2026/05/04/ordinanza-stagione-balneare-2026-a-fiumicino-le-regole-su-spia - facebook.com facebook