Ma che fa?!? Stefano De Martino il video sul balcone di casa diventa virale
Un video pubblicato sui social mostra Stefano De Martino sul balcone di casa a Napoli, attirando l’attenzione e diventando virale. Dopo aver trascorso alcuni giorni tra Puglia e Milano, per festeggiare il compleanno della figlia dell’ex compagna, si è concesso un momento di vita quotidiana nella sua città. Il video ha generato numerosi commenti online, evidenziando il suo ritorno alla routine e la vicinanza alla sua residenza.
Dopo alcuni giorni trascorsi tra la Puglia, una breve tappa a Milano per festeggiare il compleanno di Luna Marì, la figlia della sua ex Belen Rodriguez, e vari impegni in giro per l’Italia, Stefano De Martino è tornato nella sua Napoli, dove si è concesso un momento di quotidianità che ha conquistato il web. Il conduttore ha infatti condiviso un video in cui è impegnato a pulire la sua nuova casa affacciata sul mare, mostrando un lato inedito della sua vita privata. Il video conquista i social. Le immagini, rilanciate anche sui social, mostrano De Martino alle prese con le faccende domestiche dopo il rientro a casa. Una scena semplice, ma insolita per un personaggio così noto, che ha dato il via a numerosi commenti ironici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Il padre di Stefano sorprende tutti dal balcone
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