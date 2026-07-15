Non ci posso credere sta… Stefano De Martino sul balcone | il video subito virale

Stefano De Martino è stato ripreso mentre si trovava sul balcone, con un video che è subito diventato virale. L’episodio si è verificato durante le vacanze del conduttore, dopo aver concluso una stagione televisiva molto intensa, durante la quale ha partecipato a programmi come Affari Tuoi, ha lavorato in teatro e si è preparato per il Festival di Sanremo.

Stefano De Martino non riesce proprio a stare fermo, nemmeno quando si concede una pausa dagli impegni televisivi. Dopo una stagione intensa che lo ha visto protagonista tra Affari Tuoi, il teatro e i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, il conduttore continua a far parlare di sé anche durante le vacanze. Chi si aspettava di vederlo rilassato sotto l’ombrellone, almeno per qualche settimana, è rimasto sorpreso: la sua estate è stata finora un susseguirsi di spostamenti e appuntamenti. Dopo la conclusione delle registrazioni del popolare game show di Rai 1, De Martino ha scelto di dedicarsi al tempo libero senza però rinunciare al suo stile di vita dinamico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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