Tra le migliaia di persone presenti allo stadio San Siro per il concerto di Bruno Mars c’era anche un conduttore televisivo. Ha condiviso sui social alcuni momenti dell’evento, mostrando entusiasmo per lo spettacolo. Oltre a partecipare all’evento, ha mostrato interesse per la musica e ha dedicato tempo allo studio e alla preparazione per un possibile evento musicale nel 2027.

Tra le migliaia di fan che hanno riempito lo stadio San Siro per il grande ritorno di Bruno Mars in Italia c’era anche Stefano De Martino. Il conduttore Rai non ha nascosto l’entusiasmo, condividendo sui social alcuni momenti del concerto e lasciandosi travolgere dall’energia dello show. Ma quella milanese non è stata soltanto una serata di musica: per De Martino, che sta già lavorando all’edizione 2027 del Festival di Sanremo, assistere a un live di un artista del calibro di Bruno Mars è anche un’occasione per osservare, studiare e lasciarsi ispirare da uno spettacolo di respiro internazionale. Stefano De Martino al concerto milanese di Bruno Mars. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stefano De Martino al concerto di Bruno Mars a Milano, passione e studio per Sanremo 2027

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